Весне дорогу: врачи спрогнозировали повышенный спрос на психиатров

В этом году помимо стандартного весеннего обострения после зимы россиян с тонкой душевной организацией ждёт постковидный синдром. Кроме того, психиатры готовятся ко второй волне массовой алкоголизации населения. Период пробуждения природы опасен и тем, что в это время традиционно растёт число самоубийств. Каких сложностей ждут врачи предстоящей весной, когда будет наплыв алкопациентов и почему «корона» всё же мешает уйти в запой — в материале NEWS.ru.

Больше проблем

Осень и весна — это ключевые периоды, когда психическое здоровье россиян ухудшается. В этом году пострадают не только люди с хроническими заболеваниями психики, но и те, кто тяжело переболел коронавирусом. Поскольку пик заболеваемости в России пришёлся на декабрь, то к весне стоит ожидать прибавления пациентов с постковидным синдромом. Об этом NEWS.ru сообщила руководитель отдела терапии психических и поведенческих расстройств ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России Алла Аведисова. Поэтому в целом этой весной у психиатров добавится пациентов с новыми жалобами.

По обращаемости мы чаще видим, что у россиян наблюдаются проблемы с психическим здоровьем после коронавируса. Их беспокоит тревога и усталость. Весной всегда ухудшается здоровье многих больных. Плюс все эти стрессы, связанные с пандемией. Из-за этого, конечно, повысится обращаемость к психиатрам. На фоне различных психических обострений возможно и увеличение числа суицидов. Но, как правило, они возникают сугубо по причине ситуационных факторов. Алла Аведисова руководитель отдела терапии психических и поведенческих расстройств ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России, врач-психиатр руководитель отдела терапии психических и поведенческих расстройств ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России, врач-психиатр

Психиатр уточнила, что в группе риска по совершению суицида находятся подростки и пожилые люди. По словам медика, весной также можно заметить некоторое «распределение по сезонам» людей с психическими отклонениями. В этот период настроение как больных, так и здоровых россиян находится на подъёме из-за прибавления светового дня. Поэтому в весенние месяцы люди с психическими отклонениями ведут себя более активно и экстраординарно.

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Запить не получится

Врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев подтвердил NEWS.ru, что обострение психических заболеваний весной бывает двух типов. Эндогенного (имеющего наследственный фактор) — это, например, биполярное расстройство и шизофрения. А также психогенного, который вызван определённым стрессом. К таким в том числе относится и постковидный синдром. По словам врача, часть россиян пытается решить подобные проблемы алкоголем, поэтому весной обращений к наркологам становится больше.

Тем, кто пытается решить проблему с помощью алкоголя, ещё хуже. У организма после перенесённого коронавируса даже нет ресурса для того, чтобы человек ушёл в запой. Поэтому такие сразу в плачевном состоянии попадают к нам. В целом эти сезоны (осень и весна) всегда настораживают наркологов, а тут ещё и сложный год был. По наркологии январь был рекордный на обращения в этом году. Их было в два раза больше, чем в прошлом году, и в три, чем в любой другой месяц. Вторую волну таких пациентов мы ожидаем между праздниками — 23 февраля и 8 марта. Игорь Лазарев психиатр и нарколог психиатр и нарколог

По словам медика, при любых психических расстройствах, конечно, повышается риск увеличения числа суицидов. Поэтому, возможно, на март как раз и придётся пик таких случаев, добавил специалист. Игорь Лазарев заключил, что в дальнейшем всё во многом будет зависеть от различных социальных ограничений и эпидемиологической обстановки в стране.