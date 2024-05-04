Весна всё? Снег в Москве и Петербурге: какая погода будет в РФ 6–12 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичам и петербуржцам не стоит ждать жары на следующей неделе: наоборот, в обе столицы придут заморозки, синоптики не исключают даже снег. Достаточно тепло будет в Калининградской области, а к концу недели прогреется Сибирь. На юге России все стабильно — будет тепло, а местами пройдут дожди. О том, какая погода ждет россиян с 6 по 12 мая, — в материале NEWS.ru.

Какая погода ожидает москвичей

По словам синоптика прогностического центра «МЕТЕО» Александра Ильина, на следующей неделе тепла в европейской части России не предвидится. Температура воздуха будет преимущественно ниже климатической нормы на 4–7 градусов, а местами «отставание» составит до 10 градусов.

В Москве и Санкт-Петербурге ожидается схожая погодная картина. Отличаться будет разве что ночной температурный фон в начале недели. Так, с 6 по 8 мая ночью в столице будет от 1 до 5 градусов тепла.

«Заморозки стоит ждать ближе к девятому числу. 9 мая в Москве ожидается до -1 градуса, а по области — до -3. В пятницу ночь тоже будет достаточно холодной, с температурой около нуля. И лишь в субботу и воскресенье отойдем от заморозков», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Понедельник станет одним из самых теплых дней предстоящей недели: днем ожидается 10–12 градусов. С 7 по 9 мая в город придет похолодание. При наихудшем сценарии дневные температуры опустятся до 2–7 градусов. Однако не исключены небольшие прояснения с потеплением до 5–10 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Потеплеет уже только в пятницу. Температура в Москве снова вырастет до 10 градусов. В субботу и воскресенье — уже +10–13 градусов. Температура отстает от нормы на 4–6 градусов», — продолжил Ильин.

Первый день следующей недели обойдется в столичном регионе без осадков. Во вторник по области могут пройти кратковременные дожди, не исключен небольшой снег — особенно в северных районах Подмосковья.

«Увидим ли мы снег непосредственно над Москвой? Это вопрос времени. Но предположить мы это можем. Скорее всего, это произойдет в утренние часы во вторник. Возможно, что мы и в среду увидим небольшие снежинки — покружатся так называемые белые мухи», — допустил синоптик.

9 мая, вероятно, станет одним из самых холодных дней предстоящей недели. При этом осадков не ожидается, погода будет преимущественно ясной. Последний «мокрый» день ожидается в Москве в субботу.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге

В Северо-Западном федеральном округе теплее всего будет в Калининградской области. В понедельник там ожидается до 18–20 градусов, не исключены грозовые дожди. В Санкт-Петербурге 6 мая ожидается 7–9 градусов днем и до 2 градусов тепла ночью.

По Ленинградской области местами будут наблюдаться заморозки — до -1–2 градусов. Обойдется без осадков. Погода — облачная с прояснениями.

«Во вторник ночью в Питере возможны осадки смешанного характера с небольшим снегом, а днем пройдет небольшой дождь. Среда, четверг — без существенных осадков. Очередные дожди начнутся с пятницы», — поделился синоптик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как заметил Ильин, до конца следующей недели жары в Северной столице ожидать не стоит: максимальная дневная температура будет находиться в пределах 5–10 градусов, при этом 10 градусов — это «просто мечта». Небольшое потепление может произойти только к выходным.

«В ночные часы ожидаются заморозки практически в течение всей недели. То есть от +2 до -2 — вот такая будет температура ночью в Санкт-Петербурге», — добавил Ильин.

Собеседник NEWS.ru объяснил, что похолодание в начале мая вполне типично для европейской территории России. По его словам, еще не было ни одного года, когда бы «в начале мая или конце апреля нас не поманили теплые или даже жаркие дни, а потом — бац — и обвал температуры».

В каких регионах ждать снег

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков подтвердил, что холодная погода в европейской части России сохранится до конца майских праздников. В частности, это касается регионов Поволжья, где 2 мая выпал снег.

«На преобладающей части Поволжья установился небольшой снежный покров. Осадков на следующей неделе будет достаточно много и, как нетрудно догадаться, не только в виде дождя — то есть осадки в жидкой, смешанной и твердой формах. Местами может сохраняться «символический» снежный покров», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Температура воздуха будет низкой — на 4–6 градусов ниже климатической нормы, возможны ночные заморозки. Дневные температуры будут держаться в районе отметки +10 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь метеоролог Никита Поповнин добавил, что новая неделя в Поволжье начнется с сильного ветра и дождя. По его словам, солнце начнет греть местных жителей только с четверга, 9 мая.

В каких регионах будет прохладно и дождливо

Нормальная температура для Урала в период с 6 по 12 мая — +14 градусов, отмечает Никита Поповнин. Однако и тут погода окажется значительно холоднее.

Днем в понедельник и вторник ожидается +8–10 градусов, в следующие дни немного потеплеет, но к пятнице воздух снова остынет до 9 градусов. Ночью столбики термометров будут держаться на околонулевых отметках.

«В районе Екатеринбурга неделька будет если не «шубной», то «свитерково-плащевой»», — сыронизировал собеседник NEWS.ru.

Сибирь на предстоящей неделе окажется во власти достаточно обширного антициклона. Из-за этого в районе Красноярска и его окрестностей в дневные часы ожидается солнечная и относительно теплая погода.

«С понедельника, когда будет +12 градусов, температура постепенно начнет расти и к концу недели может даже до +20 дотянуться, что теплее нормы на 6 градусов. Осадков тут не ожидается», — добавил Поповнин.

На Дальнем Востоке, по словам метеоролога, погода «будет контрастной». Понедельник и вторник прогнозируются «мокрющими и иногда довольно ветреными». Погода наладится со среды: осадки прекратятся, температура воздуха составит +12–14 градусов, что является климатической нормой.

Чего ждать от погоды на юге России

Что касается юга европейской части России, в частности побережья Черного моря, то тут будет «скучно» с метеорологической точки зрения, заметил Никита Поповнин. Погода будет стабильной из-за антициклона: с понедельника по воскресенье ожидается в среднем 15–18 градусов тепла, что «почти климатически нормально». Возможны редкие небольшие дожди.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам синоптика Александра Ильина, в отдельных южных регионах — например, в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях — в начале недели возможно потепление до 21–26 градусов. Но в конце недели температура обвалится: с центральных и северных районов европейской территории страны принесет холодный воздух.

«С пятницы на субботу температура понизится до 12–17 градусов. Для жителей юга это будет достаточно шоковым явлением. Затем немного „встрепенется“ и к воскресенью столбики термометров снова будут стремиться к 20 градусам», — продолжил Ильин.

Что касается осадков, то без них на юге не бывает, отметил синоптик. «Что ни день, то где-то кучево-дождевая облачность очагового характера обязательно даст кратковременные дожди», — пояснил собеседник NEWS.ru. Он не исключил, что к концу недели на юге РФ местами пройдут ливни.

Читайте также:

В российские регионы вернулась зима

Дерматолог предупредила о вреде солнца для иммунитета

Первых пловцов заметили в Южном Бутово в Москве