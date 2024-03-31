На территории Санкт-Петербурга с 1 апреля 2024 года вводится курортный сбор. Средства будут взиматься за каждые сутки проживания в гостиницах, апарт-отелях и хостелах. Что об этом известно, на кого не распространяется нововведение?
Что известно о курортном сборе в Санкт-Петербурге
5 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора до 31 декабря 2024 года. Тогда же зона действия была расширена на федеральную территорию «Сириус» и на Санкт-Петербург.
Курортный сбор в Северной столице будет взиматься с совершеннолетних туристов за каждые сутки проживания в гостиницах в размере 100 рублей.
«Гость должен оплатить курортный сбор за все фактические дни проживания, за исключением дня заселения. Последний день проживания гостя также облагается курортным сбором, даже если он остался в отеле на неполные сутки», — уточняет администрация Санкт-Петербурга.
Дети до 18 лет курортным сбором не облагаются. За неуплату сбора предусмотрена административная ответственность. Неисполнение обязанности влечет наложение штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
Собранные средства пойдут на строительство и содержание объектов туристической инфраструктуры города. Контроль за их расходованием осуществляет Общественный совет по осуществлению общественного контроля за целевым расходованием бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры.
Кто освобождается от уплаты курортного сбора
Курортный сбор в Санкт-Петербурге не будет взиматься с граждан с постоянной пропиской в городе, а также с представителей льготных категорий, к которым относятся: Герои СССР и РФ, Герои Труда, участники ВОВ, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя», инвалиды войны, инвалиды I и II групп, малоимущие семьи и лица, являющиеся членами неполных семей.
«При наличии льготы проживающим при себе необходимо иметь подлинник документа, подтверждающего наличие льготы, или его копию, заверенную в установленном порядке», — говорится в заявлении администрации.
Также средства не будут взиматься со спортсменов, которые прибыли в Петербург для участия в официальных спортивных мероприятиях, и со студентов в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях Северной столицы.
Временная регистрация в Петербурге не является основанием для освобождения гражданина от уплаты курортного сбора в случае его заселения в гостиницы и хостелы города.
Где в России взимают курортный сбор
Курортный сбор взимается с туристов в Краснодарском крае. За расположение в отелях в Сочи необходимо платить 50 рублей ежесуточно, в Анапе, Геленджике, Ейске, Сириусе — 30 рублей в сутки.
В Ставропольском крае для совершеннолетних гостей установлен курортный сбор в размере 100 рублей. Он распространяется на Ессентуки, Кисловодск, Железноводск и Пятигорск. В Алтайском крае курортный сбор взимается на территории курорта Белокуриха. Проживающие там туристы обязаны платить 50 рублей ежесуточно.
Эксперимент по взиманию курортного сбора ранее распространялся и на Крым, однако в феврале 2022 года региональные власти отказались от этой идеи, посчитав меру нецелесообразной. Алушта, Судак, Феодосия и Ялта вышли из проекта.
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