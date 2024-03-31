Что за курортный сбор вводится в Петербурге с 1 апреля: кто и почему платит

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На территории Санкт-Петербурга с 1 апреля 2024 года вводится курортный сбор. Средства будут взиматься за каждые сутки проживания в гостиницах, апарт-отелях и хостелах. Что об этом известно, на кого не распространяется нововведение?

Что известно о курортном сборе в Санкт-Петербурге

5 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора до 31 декабря 2024 года. Тогда же зона действия была расширена на федеральную территорию «Сириус» и на Санкт-Петербург.

Курортный сбор в Северной столице будет взиматься с совершеннолетних туристов за каждые сутки проживания в гостиницах в размере 100 рублей.

«Гость должен оплатить курортный сбор за все фактические дни проживания, за исключением дня заселения. Последний день проживания гостя также облагается курортным сбором, даже если он остался в отеле на неполные сутки», — уточняет администрация Санкт-Петербурга.

Дети до 18 лет курортным сбором не облагаются. За неуплату сбора предусмотрена административная ответственность. Неисполнение обязанности влечет наложение штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Собранные средства пойдут на строительство и содержание объектов туристической инфраструктуры города. Контроль за их расходованием осуществляет Общественный совет по осуществлению общественного контроля за целевым расходованием бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто освобождается от уплаты курортного сбора

Курортный сбор в Санкт-Петербурге не будет взиматься с граждан с постоянной пропиской в городе, а также с представителей льготных категорий, к которым относятся: Герои СССР и РФ, Герои Труда, участники ВОВ, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя», инвалиды войны, инвалиды I и II групп, малоимущие семьи и лица, являющиеся членами неполных семей.

«При наличии льготы проживающим при себе необходимо иметь подлинник документа, подтверждающего наличие льготы, или его копию, заверенную в установленном порядке», — говорится в заявлении администрации.

Также средства не будут взиматься со спортсменов, которые прибыли в Петербург для участия в официальных спортивных мероприятиях, и со студентов в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях Северной столицы.

Временная регистрация в Петербурге не является основанием для освобождения гражданина от уплаты курортного сбора в случае его заселения в гостиницы и хостелы города.

Где в России взимают курортный сбор

Курортный сбор взимается с туристов в Краснодарском крае. За расположение в отелях в Сочи необходимо платить 50 рублей ежесуточно, в Анапе, Геленджике, Ейске, Сириусе — 30 рублей в сутки.

В Ставропольском крае для совершеннолетних гостей установлен курортный сбор в размере 100 рублей. Он распространяется на Ессентуки, Кисловодск, Железноводск и Пятигорск. В Алтайском крае курортный сбор взимается на территории курорта Белокуриха. Проживающие там туристы обязаны платить 50 рублей ежесуточно.

Эксперимент по взиманию курортного сбора ранее распространялся и на Крым, однако в феврале 2022 года региональные власти отказались от этой идеи, посчитав меру нецелесообразной. Алушта, Судак, Феодосия и Ялта вышли из проекта.

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