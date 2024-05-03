Мощный снегопад накрыл российский город В Екатеринбурге прошел мощный снегопад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 3 мая, в Екатеринбурге прошел сильный снегопад, сообщает издание «Екатеринбург онлайн». Местные жители сфотографировали, как снег крупными хлопьями покрыл землю и газоны.

Также сообщается о снежной буре в других городах Свердловской области, таких как Нижний Тагил, Лесной, Красноуральск и Качканар. По словам синоптиков, причиной выпадения осадков стало приближение северного циклона, сформировавшегося на арктическом фронте у побережья Баренцева моря. Эксперты предупредили, что циклон продолжит усиливаться, и снег будет идти утром 4 мая. Пока высота снежного покрова в областном центре неизвестна. ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дорогах, снижать скорость и предотвращать возможные ДТП.

Ранее сообщалось, что снег с утра 3 мая шел в Чувашии, Пермском крае, Свердловской области и Татарстане. Также замело трассу Пермь — Ижевск и улицы Чебоксар.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России до конца недели. Ожидается, что температура опустится до минус шести градусов с 3 по 5 мая. Также было выпущено предупреждение о шторме. Теплая погода, уточнил он, вернется в российскую столицу не раньше чем через неделю.