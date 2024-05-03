Дерматолог предупредила о вреде солнца для иммунитета Врач Андрян: обгорание кожи на солнце снизит иммунитет

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Обгорание кожи на солнце может снизить иммунитет, предупредила врач-дерматолог Кнара Андрян. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что солнечные лучи разрушают защитный барьер кожи. Из-за этого повышается склонность к возникновению инфекций. В первую очередь это касается детей.

При обгорании кожи снижается иммунитет. Когда защитный барьер кожи разрушается солнечными лучами, то повышается и склонность к инфекционным вирусным поражениям, особенно это касается детей, — пояснила врач.

Особую опасность загар несет людям с большим количеством родинок. При воздействии солнечных лучей родинки могут превратиться в меланому. Длительного нахождения на солнце стоит избегать и тем, кто обладает очень светлой или розоватой кожей. Последствия обгорания могут появиться не сразу, а спустя несколько лет, уточнила дерматолог. При выходе на улицу в солнечную погоду рекомендуется использовать средства с SPF-защитой.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что острый стресс, недосыпы, отсутствие физической активности и вредные привычки являются главными врагами иммунитета. В ведомстве уточнили, что также опасность представляет и неправильный образ жизни.