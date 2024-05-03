В российские регионы вернулась зима Чувашию и Татарстан замело майским снегом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры возвращения зимних пейзажей в некоторые регионы России. Как пишет Telegram-канал SHOT, снег с утра 3 мая идет в Чувашии, Пермском крае, Свердловской области и Татарстане. На опубликованных кадрах видно, как замело трассу Пермь — Ижевск и улицы Чебоксар.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России до конца недели. Ожидается, что температура опустится до минус шести градусов с 3 по 5 мая. Также было выпущено предупреждение о шторме. Теплая погода, уточнил он, вернется в российскую столицу не раньше чем через неделю.

Вместе с этим главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в мае температура воздуха в столице будет выше климатической нормы. Ливневых дождей в городе пока не ожидается.

30 апреля Иркутскую область накрыли пыльные бури, в регион пришел мощный ураган. Небо в области затянуло, шквалистый ветер ломал ветки деревьев и срывал рекламные щиты. Его скорость доходила до 28 метров в секунду.

Ураган прошелся и по Новороссийску. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Непогода рвала провода, валила деревья и сносила остановки общественного транспорта.