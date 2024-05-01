Синоптик предупредил москвичей о двух волнах похолодания

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Надвигающийся холодный фронт принесет в столицу две волны похолодания, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, к концу недели в Москве температура воздуха опустится до 8 градусов тепла, также в ночь на субботу, 4 мая, ожидаются заморозки.

Надвигающийся холодный фронт принесет в столицу две волны похолодания. Первая из них придется на 1–4 мая. В ночь на пятницу и субботу, 3 и 4 мая, высока вероятность заморозков. Что касается температуры воздуха, то 1 мая ожидается 18–19 градусов тепла, но уже к 3-му числу столбики термометров опустятся до 8–10 градусов тепла в дневные часы, — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что в выходные дни в Москве прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха при этом повысится до 10–12 градусов тепла.

На следующей неделе москвичей ожидает вторая волна похолодания. Ухудшение погоды продлится, предварительно, до 8 мая. Температура в эти дни будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. С 9 мая вновь прогнозируется потепление, — сказал Шувалов.

Ранее сообщалось, что Иркутскую область накрыли пыльные бури. В регион пришел мощный ураган, жителей попросили оставаться дома и не открывать окна. Небо в области затянуло, шквалистый ветер ломал ветки деревьев и срывал рекламные щиты. Его скорость доходила до 28 метров в секунду. Синоптики заявили, что непогода в ближайшие сутки будет набирать силу, из-за чего возможны отключения света.