Первых пловцов заметили в Южном Бутово в Москве

Жители Москвы открыли купальный сезон в районе Южное Бутово, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Москва 24». Температура воздуха в столице не превышает 16 градусов.

На опубликованных кадрах видно, как две девушки плескаются в Черневском пруду. Пловчихи при этом зашли в воду не в купальных костюмах, а обычной одежде.

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее заявили, что купальный сезон на курортах Кубани начнется раньше обычного — в середине мая. По их данным, температура воды в Черном море уже прогрелась до 17 градусов тепла, в Азовском море — до 18 градусов.

Синоптики подчеркнули, что купальный сезон традиционно стартует в июне, когда температура воды достигает 22 градусов. Они отметили, что Черное море прогревается медленнее Азовского. Температура воздуха в Краснодарском крае на этой неделе достигала +34 градусов. При этом 18 апреля в столице региона был побит температурный рекорд 71-летней давности.

До этого руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что погода на неделе будет формироваться под влиянием южных циклонов, что приведет к осадкам и похолоданию в западной части Центрального федерального округа. Сильные дожди ожидаются в Новгородской, Смоленской и Брянской областях, а местами выпадет мокрый снег. По его словам, на юг России постепенно будет возвращаться жаркая погода.