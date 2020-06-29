«Вектор» испытает вакцину от коронавируса на четырёх видах животных

https://static.news.ru/photo/470395f0-ba9c-11ea-9a13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Pereira via imago-images.de/Global Look Press

Разработанную центром «Вектор» вакцину от коронавирусной инфекции испытывают на четырёх видах животных. Ранее планировали использовать два вида животных для оценки её эффективности и безопасности. Об этом рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Несмотря на рекомендации национального законодательства использовать не менее двух видов животных для оценки иммуногенности, «Вектор», понимая важность создания эффективного препарата, испытывает вакцины на четырёх видах животных, — сообщил он интервью РИА Новости.

Вакцину предстоит ввести мышам, морским свинкам, кроликам и приматам.

Ранее Максютов отмечал, что клинические исследования первой вакцины от коронавируса планируется завершить в середине сентября 2020 года. Глава «Вектора» добавил, что специалисты не будут торопиться в вопросе исследований, поскольку нужно удостовериться, что лечение безопасно для людей. По его словам, на создание в России коллективного иммунитета понадобится порядка 70 млн доз вакцины.

Максютов уточнил, что исследование вакцины от коронавирусной инфекции на людях в центре «Вектор» начнётся 15 июля. В клинических исследованиях примут участие 300 добровольцев. К настоящему времени успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, это самые продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты.

Ранее NEWS.ru писал, что клинические испытания вакцины, созданной НИЦ им. Гамалеи и Минобороны, начались в России 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек.

К испытаниям вакцины от коронавируса также приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.