ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 65,1% россиян

https://static.news.ru/photo/b0bde5cc-de32-11ea-adf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная исследовательская организация ВЦИОМ сообщила результаты опроса о доверии российским политика. По данным социологов, президенту Владимиру Путину доверяют 65,1% граждан.

О доверии председателю правительства Михаилу Мишустину заявили 52,2% респондентов, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 29,9%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 25,7%, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову — 23,7%. Опрошенным задавали прямой вопрос о том, доверяют ли они конкретному человеку, говорится на сайте организации.

Деятельность главы государства в среднем за неделю с 3 по 9 августа одобрили 60,3% россиян, правительства и премьера — 35,5% и 40,8% соответственно. Партию «Единая Россия» в этот период поддерживали 31,9% граждан, КПРФ — 13%, ЛДПР — 11,4%, «Справедливую Россию» — 6%.

При этом, как писал NEWS.ru, независимый Левада-Центр назвал значительно более низкие показатели. По данным социологов, в июле рейтинг Путина упал до 23% и достиг минимального значения за последние 2,5 года.