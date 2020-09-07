ВЦИОМ: 82% россиян не хотели бы уехать за рубеж на ПМЖ

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Подавляющее большинство россиян (82%) не хотят переезжать в другие станы на постоянное жительство. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМом.

Специалисты центра отмечают, что чаще против перспективы переезда за рубеж высказывались респонденты в возрасте старше 34 лет. Так, среди граждан 35–44 лет не желают покидать Россию 78% опрошенных. Из числа респондентов 45–59 лет — 90%, среди тех, кто старше 60 лет, — 96%.

Задумываются об эмиграции 16% опрошенных, при этом 38% из их числа — россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Однако всерьёз готовы покинуть страну в течение двух ближайших лет только 11% сторонников эмиграции.

В качестве основных причин переезда за границу участники опроса называли более высокий уровень жизни, неудовлетворённость политикой российских властей, законодательные аспекты, социальную защищённость и уровень медицины.

Опрос проводился 15 августа. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне, выигравшие в лотерею Госдепа США право жить в Америке, подали в суд на президента страны Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео, поскольку их не впустили в США из-за пандемии коронавируса. Иск против американских властей также подали граждане Турции, Украины, Армении, Узбекистана, Египта, Сирии, Таджикистана и Палестины.