«Важна демонстрация»: митрополит Амвросий о шествии многодетных семей Митрополит Амвросий: шествие многодетных семей станет примером для молодых людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Митрополит Амвросий

Шествие многодетных семей в России по примеру «Бессмертного полка» станет важной демонстрацией для молодых людей, студентов и даже школьников, подчеркнул архиерей Русской православной церкви, митрополит Амвросий, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума. По его мнению, не все дети имеют должный пример, так как зачастую воспитываются лишь одним родителем.

Очень важен пример, очень важна демонстрация того, о чем мы говорим. О том, что это не просто слова, а реальная жизнь. Многие многодетные семьи живут в своем кругу, они друг с другом общаются, но общество их не видит. <...> Они много трудятся над воспитанием детей, но эти примеры добрые должны видеть, прежде всего, молодые люди, — отметил собеседник портала.

Митрополит также выразил надежду на то, что в России поддержат идею такого рода шествия, и вспомнил, как в одной из стран он наблюдал местный праздник, во время которого люди вышли на улицы в своих национальных костюмах. Все начиналось крестным ходом, а в итоге шествие заканчивалось особым фейерверком, добавил он.

Эти люди вышли на улицы вместе со своими детьми, дети были очень красиво и нарядно одеты. Я это запомнил на всю жизнь, — рассказал Амвросий.

Ранее митрополит обратил внимание, что лидерами общественного мнения в России должны стать многодетные родители. Слова не должны расходиться у людей с делом, а детей следует учить своим примером, констатировал он.