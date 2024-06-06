Архиерей РПЦ рассказал, кто должен стать лидерами общественного мнения Архиерей РПЦ Амвросий: лидерами общественного мнения должны стать родители

Архиерей РПЦ, митрополит Амвросий рассказал, что лидерами общественного мнения в России должны стать многодетные родители, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ. Он уточнил, что слова не должны расходиться у людей с делом, а детей следует учить своим примером.

Я считаю, что лидерами общественного мнения в нашем государстве должны стать многодетные родители. И не просто многодетные родители, а те, которые сумели воспитать или воспитывают в должной культуре, в должном понимании жизни своих детей, — ответил на вопрос о необходимости ввести дресс-код для деятелей культуры митрополит Амвросий.

Архиерей добавил, что человека украшает скромность. Митрополит признался, что подчас не понимает людей, которые говорят одно, а делают другое.

Мы ведь должны стремиться к тому, чтобы учить не словом, а примером. Слово оживает только тогда, когда есть пример. И если пример разрушительный, тогда и слово, даже может быть самое правильное, является разрушительным. Потому что ребенок видит противоречие. Между даже тем добрым, что говорится ребенку, и той жизнью, которая показывается. Слово должно соответствовать примеру, в том числе и внешнему, — заключил митрополит Амвросий.

Ранее певица и общественный деятель Диана Гурцкая заявила, что работающие в сфере культуры люди носят ее в себе, поэтому трудно сказать, нужен ли им дресс-код. По словам исполнительницы, главное в таких людях — это их внутренний мир.