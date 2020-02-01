https://static.news.ru/photo/75a40388-44e3-11ea-927f-fa163e074e61_660.jpg Фото: An Ming/Utuku/Ropi/Global Look Press

Известная болгарская предсказательница Ванга ещё в 70-х годах прошлого века предсказывала человечеству страшную эпидемию. Она считала, что заболевание придёт из Африки и унесёт тысячи жизней.

Как пишет KP.RU, провидица назвала точное время вспышки болезни. Она говорила, что недуг поразит людей по всему миру в первой четверти XXI века, а создание вакцины от заболевания займёт не менее года. Эксперты считают, что предсказание Ванги именно о коронавирусе. Её пророчества, по мнению специалистов, совпадают с теми данными по 2019-cNoV, о которых известно на сегодняшний день.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский вирусолог Михаил Щелканов высказался о возможности искусственного происхождения коронавируса. По его словам, лаборатория вирусологии в китайской Ухани действительно существует, но версия о намеренном выведении вируса является, скорее, фейком.