Известная болгарская предсказательница Ванга ещё в 70-х годах прошлого века предсказывала человечеству страшную эпидемию. Она считала, что заболевание придёт из Африки и унесёт тысячи жизней.
Как пишет KP.RU, провидица
К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Ранее, как писал NEWS.ru, российский вирусолог Михаил Щелканов высказался о возможности искусственного происхождения коронавируса. По его словам, лаборатория вирусологии в китайской Ухани действительно существует, но версия о намеренном выведении вируса является, скорее, фейком.
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