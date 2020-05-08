В Вологде из-за COVID-19 закрыли на карантин детское отделение психбольницы

https://static.news.ru/photo/11b3d750-9208-11ea-b5a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детское отделение Вологодской областной психиатрической больницы закрыли на карантин. Это связано с тем, что у семерых юных пациентов и троих сотрудников была выявлена коронавирусная инфекция, сообщили в региональном оперативном штабе.

Там уточнили, что девять человек переведены в моногоспиталь города Череповца, ещё один ребёнок, с бессимптомной инфекцией, получает лечение амбулаторно.

У двух детей заболевание протекает в состоянии средней степени тяжести, у остальных пострадавших — в лёгкой форме, — цитирует сообщение оперштаба РИА Новости.

В психиатрической больнице проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Все, кто контактировал с заражёнными, прошли тестирование на COVID-19 и временно изолированы.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Москве решили внедрить новый метод диагностики коронавируса. Для этого медики будут использовать венозную кровь.