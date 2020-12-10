В Верховном суде рассказали о гуманизации правосудия в России

https://static.news.ru/photo/e3f49c96-3afe-11eb-b334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Верховном суде РФ рассказали, что такое «уголовный проступок» и почему общее число заключённых за последние годы снизилось вдвое. Об этом заявил пресс-секретарь суда Павел Одинцов.

По его словам, Верховный суд при взаимодействии с другими ведомствами и при поддержке президента работает над гуманизацией российского уголовного законодательства. Таким образом он прокомментировал слова Владимира Путина о том, что за мелкие правонарушения на людей не нужно «вешать судимость».

На протяжении длительного времени Верховный суд при взаимодействии с другими ведомствами и при поддержке президента работает над гуманизацией российского уголовного законодательства. Разработан ряд концептуальных изменений, в том числе понятие уголовного проступка, — цитирует Одинцова РИА Новости.

Он добавил, что что разговоры о числе оправдательных приговоров, вынесенных российскими судами, которые якобы составляют лишь 1%, связаны с искажённым восприятием статистики. Она не учитывает прекращённые дела и особый порядок рассмотрения.

По мнению Одинцова, за основной критерий стоит брать число заключённых, а оно с каждым годом снижается. Понятие «уголовный проступок» сможет помочь в этом. Под ним подразумевается правонарушение небольшой тяжести, направленное против собственности, если оно совершено впервые и не связано с насилием.

Как писал NEWS.ru, блогер Илья Варламов оправдал поведение стариков, ворующих продукты в магазинах. Идти на кражу буханки хлеба или пары сырков пожилых людей заставляет нищенская пенсия, уверен блогер.

И наказание за такие проступки для стариков слишком суровое, считает Варламов. В качестве примера он привёл статистику по уголовным делам пенсионеров, пойманных за незначительные кражи. В прошлом году были осуждены 2211 пенсионеров, позарившихся на батон или банку тушёнки. Это в два раза больше, чем осуждённых за причинение вреда здоровью, и в три раза больше, чем за нарушение ПДД.