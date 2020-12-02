Блогер Варламов вступился за пенсионеров, ворующих продукты в магазинах

https://static.news.ru/photo/3fcb37ac-34f9-11eb-ae72-fa163e074e61_660.jpg Илья Варламов Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Блогер Илья Варламов оправдал поведение стариков, ворующих продукты в магазинах. Идти на кражу буханки хлеба или пары сырков пожилых людей заставляет нищенская пенсия, уверен блогер.

И наказание за такие проступки для стариков слишком суровое, считает Варламов. В качестве примера он привёл статистику по уголовным делам пенсионеров, пойманных за незначительные кражи. В прошлом году были осуждены 2211 пенсионеров, позарившихся на батон или банку тушёнки. Это в два раза больше, чем осуждённых за причинение вреда здоровью, и в три раза больше, чем за нарушение ПДД.

Какую бы мелочь старики не стянули, им всегда грозит уголовный срок, подчёркивает Варламов.

Если кража связана с незаконным проникновением в жилище или другое помещение, то это уже уголовка, даже если пенсионер хотел есть и унёс буханку хлеба за 30 рублей, — пишет блогер.

Варламов уверен, что толкает на такие кражи стариков нищета. И наказывать их условным сроком за кражу в сто рублей тоже странно, уверен публицист.

Возможно, нужно как-то модифицировать КоАП, чтобы полиция не шила пожилым людям уголовку и не набивала на них статистику, — пишет Варламов, предлагая штрафовать впервые провинившихся пенсионеров на 300% от стоимости украденного.

При этом 100% штрафа должны идти в бюджет государства, а 200% — в пользу потерпевшего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из известных исследовательских холдингов составил рейтинг блогеров, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян. Первую строчку топ-10 занимает Юрий Дудь, вторую и третью — Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева. На четвёртом месте — Илья Варламов, на пятом — Евгений Баженов.