В «Векторе» оценили риск распространения в России штамма «гамма»

Распространение в России бразильского штамма коронавируса «гамма» маловероятно, поскольку сейчас на территории страны доминирует разновидность вируса «дельта». Она выявляется более чем у 95% заразившихся. Об этом рассказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, сообщает ТАСС.

Он пояснил , что штамм «гамма» выявлен только в одном субъекте России, в Якутии, и дальнейшего распространения не получил. Однако его исследования проводятся.

Маловероятно также массовое заражение россиян штаммом «дельта-плюс». Причина та же — доминирование разновидности «дельта».

По мнению Максютова, новые варианты коронавируса, вероятно, будут результатом изменения штамма «дельта». Эффективность существующих вакцин против него несколько ниже, но они формируют в целом коллективный иммунитет. В дальнейшем для создания новых препаратов достаточно будет заменить ядро, которое используется в нынешних.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ускорить вакцинацию россиян от коронавируса. По её словам, это необходимо было сделать раньше, чтобы не допустить очередного роста заболеваемости осенью.