В Telegram пишут: под Брянском рухнули вертолеты и самолеты. Это правда? 13 мая ряд Telegram-каналов сообщили о возможном крушении сразу четырех бортов

Фото: Телеграм-канал Подслушано Клинцы/ТАСС

Авиакатастрофа Ми-8

13 мая ряд Telegram-каналов сообщили о возможном крушении под Брянском сразу четырех бортов. Предположительно, речь может идти о падении истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителя Су-35, а также двух вертолетов Ми-8. Минобороны эту информацию не комментировало. Что известно о случившемся, какие подробности рассказали власти региона, что с экипажами — в материале NEWS.ru.

Падение какого борта подтвердил губернатор Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил о падении в регионе вертолета. Он не уточнил модель, но отметил, что ЧП произошло в Клинцах. Руководитель региона опубликовал пост после сообщений в Telegram-каналах и СМИ о крушении в Клинцах Ми-8. Минобороны эту информацию не комментировало.

По словам Богомаза, в результате ЧП пострадала женщина, ее доставили в районную больницу.

«Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил Богомаз.

Губернатор добавил, что повреждения получили пять домовладений. Оценкой ущерба займется комиссия, на место ЧП приехали оперативники.

О падении каких еще машин говорят СМИ и Telegram-каналы

В ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, заявили также о падении в Брянской области многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34. О судьбе пилотов не сообщается. Местные жители опубликовали видеокадры с места падения самолета. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — говорится в публикации ТАСС.

По данным Telegram-канала Baza, в Брянской области 13 мая был введен план «Перехват». По данным ресурса, в регионе разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к падению Ми-8 и Су-34. Источник Baza добавил, что обе машины, возможно, были сбиты с территории РФ. В то же время Telegram-канал «Осторожно, новости» заявил, что план «Перехват» не вводился. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, ТАСС передавал, что 13 мая в брянских Клинцах упал Ми-8, двое членов экипажа, по информации агентства, погибли. Источник издания отметил, что причиной ЧП, по предварительным данным, стало возгорание двигателя. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также по информации Telegram-канала Baza, в Стародубском районе Брянской области упал еще один Су-34. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. При этом Telegram-канал «112» пишет, что спецслужбы проверяют информацию об истребителе Су-35. Официальных сообщений от МО РФ не было.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в настоящий момент якобы подтверждено, что сбиты три летательных аппарата. По его информации, два из них упали в Клинцовском районе, еще один — у города Стародуб Брянской области. Ресурс пишет, что речь идет о Ми-8 и Су-34. Журналист ВГТРК Андрей Медведев в своем Telegram-канале предположил, что мог упасть штурмовик Су-25.

Позже Telegram-канал Mash заявил, что «ни один член экипажей четырех воздушных судов, которые упали сегодня в Брянской области, выжить не смог».

По информации «Коммерсанта», четыре борта, о которых сообщили СМИ, могли входить в одну авиагруппу.

«По предварительным данным, истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника», — говорится в публикации издания.

Минобороны РФ не комментировало публикации по поводу места падения летательных аппаратов, их моделей, причин, количестве рухнувших машин, жертв, а также не подтверждало и не опровергало сам факт ЧП.

Что могло стать причиной падения вертолетов и самолетов

После сообщений о падении авиационной техники в Брянской области в Сети появились видеозаписи, возможно, снятые в районе ЧП. Один из материалов разместил Telegram-канал RT — на кадрах запечатлено падение объятого огнем объекта.

Другой пост разместил Telegram-канал Mash — на кадрах, судя по всему, запечатлен вертолет, к которому на большой скорости приближается и врезается темный предмет, похожий на снаряд. После этого происходит взрыв, и летательный аппарат начинает резко снижаться.

Официальных комментариев Министерства обороны РФ по поводу размещенных в Сети видео также не было.

Военный эксперт Василий Дандыкин усомнился, что к вероятным крушениям вертолетов и самолетов в Брянской области в обоих случаях привела техническая неисправность. В беседе с NEWS.ru он отметил, что неплохо знает этот регион, расположенный на границе с Украиной.

«Если окажется, что это диверсанты, то, предполагаю, что речь идет о применении ПЗРК — это переносной зенитно-ракетный комплекс. Либо советская „Игла“, либо американский Stinger, их очень много у ВСУ, могли быть и модели западно-европейских производителей ПЗРК», — рассказал Дандыкин.

При этом Дандыкин все же допустил, что у летательных аппаратов могли случиться неполадки.

Если к ЧП причастны диверсанты, как пресечь их деятельность

Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что диверсионные группы ВСУ могут располагаться на границах Брянской области. Он считает, что для борьбы с ними необходимо привлекать отряды самообороны в приграничной полосе. Так он прокомментировал публикации в СМИ о вероятном крушении в Брянской области Ми-8 и Су-34.

«Надо сделать выводы по этой полосе, по Брянской области. Но объективно диверсионные группы ВСУ могут быть на границах Брянской области. Если они есть, то бороться с ними нужно активно, использовать опыт Великой Отечественной войны: привлекать отряды самообороны в приграничной полосе», — считает Дандыкин.

Собеседник также призвал создавать «истребительные батальоны, как это делалось в годы Великой Отечественной войны» для пресечения попыток диверсантов проникнуть в РФ.