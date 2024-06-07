Генерал Попов пошел на сделку со следствием ТАСС: генерал Попов дал изобличающие показания в отношении других фигурантов

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Генерал-майор Иван Попов

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов дал изобличающие показания на других участников преступления, передает ТАСС. Как сообщил следователь, после этого он изменил свое отношение к уголовному делу о генерале, арестованному за особо крупное мошенничество, и попросил смягчить ему наказание.

Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить, — сказал следователь.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в прошлом году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал-майор вину не признает.

Как сообщалось ранее, 235-й гарнизонный военный суд отказал в переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Второй Западный окружной военный суд 24 мая также оставил генерала под стражей. Отмечается, что суд не нашел достаточных оснований отпустить экс-командующего 58-й армией ВС РФ под домашний арест.

Военный корреспондент Александр Сладков, комментируя обвинения в адрес Попова, заявил, что генерал-майор является «не вором», а солдатом. Он уточнил, что никогда не замечал у офицера «коммерческого движения». Журналист также отметил, что ему бы хотелось видеть генерала в строю.