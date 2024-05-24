Суд оставил генерала Попова в СИЗО

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов в зале 2-го Западного окружного военного суда

Второй Западный окружной военный суд оставил генерала Ивана Попова под стражей, сообщает РИА Новости из зала суда. Как отмечается, суд не нашел достаточных оснований отпустить экс-командующего 58-й армией ВС РФ под домашний арест.

Суд не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда, — приводит агентство решение суда.

Ранее в Сети появились кадры из зала суда, где экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов сидит за столом с адвокатом без наручников. На кадрах видно, что генерал-майор находится в хорошем настроении и общается со своим защитником.

В пятницу, 17 мая, 235-й Гарнизонный военный суд арестовал бывшего военачальника на два месяца из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас генерал-майор находится в СИЗО.

По версии следствия, обвиняемый причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал вину не признает.