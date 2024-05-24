Экс-командующий 58-й армией отвергает все обвинения в мошенничестве Адвокат Буйновский: экс-командующий 58-й армией Попов не признает вину

Фото: МО РФ

Иван Попов

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не признает вину по делу о мошенничестве, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский. По версии следствия, обвиняемый причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката.

Ему предъявленo обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причаcтен к тому, что ему вменяет cледствие, — подчеркнул собеседник агентства.

В пятницу, 17 мая, 235-й Гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас генерал-майор находится в СИЗО.

Адвокат добавил, что 24 мая Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на арест. В Следственном комитете также заявили о желании смягчить меру пресечения экс-командующему 58-й армией. Попов может отправиться под стражу на домашний арест.

Согласно версии следствия, генерал-майор причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гумпомощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений.

Военкор Александр Сладков ранее прокомментировал задержание Попова. По его словам, экс-командующий 58-й армией Южного военного округа является «не вором», а солдатом.