Генерала Попова оставили в СИЗО Суд отказал генералу Попову в переводе из СИЗО под домашний арест

Фото: МО РФ

Иван Попов

235-й гарнизонный военный суд отказал в переводе бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме, пишет ТАСС.

В удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест отказать, — сказал судья.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал-майор вину не признает.

В пятницу, 17 мая, 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего военачальника на два месяца из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас генерал-майор находится в СИЗО.

Военный корреспондент Александр Сладков, комментируя обвинения в адрес Попова, заявил, что генерал-майор является «не вором», а солдатом. Он уточнил, что никогда не замечал у офицера «коммерческого движения». Журналист также отметил, что ему бы хотелось видеть генерала в строю.