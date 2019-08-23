https://static.news.ru/photo/0f898e0c-c652-11e9-97da-fa163e074e61_660.jpg Леонид Агутин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярный российский мем с певцом Леонидом Агутиным, нажимающим на красную кнопку на шоу «Голос», заинтересовал пользователей популярного американского портала Reddit.

Один из пользователей выложил изображение российского певца с красной кнопкой и добавил подпись: «Когда мир услышал трагические новости».

После обработки кадра в фотошопе под кнопкой появилась буква F. С помощью неё в англоязычной Сети комментируют печальные новости. Фраза «Нажми клавишу F, чтобы отдать честь» разошлась из игры Call of Duty, где появлялась на экране во время смерти одного из персонажей. В США она означает не совсем искреннее сочувствие. Мем с Агутиным популярен в России уже пять лет среди пользователей «ВКонтакте». У российских пользователей он означает принятие сложного решения.

Ранее в русскоязычном Интернете вызвал возмущение ролик федерального канала со шпицем-гипнотизёром.