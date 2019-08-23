https://static.news.ru/photo/a27960f0-c5be-11e9-b7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steimer, C./Arco Images GmbH/Global Look Press

Телеканал «Россия» показал шпица, который смог отправить в транс гостей в студии телешоу "Удивительные люди". Ролик активно распространился в сети.

На кадрах видно, как от взгляда собаки 15 человек один за другим падают на подушки из-за взгляда собаки, которая сидит на руках своей хозяйки.

При этом члены жюри внимательно следят за происходящим, а одна из них утверждает, что видит, как собака смотрит прямо в глаза «подопытным».

Программа со шпицем вышла в эфир в прошлом сезоне. Видео набрало популярность из-за того, что было выложено в Сеть как промо нового.

Собака по кличке Принцесса и её хозяйка Кристина Леннон обладают мировой известностью. Леннон при этом является профессиональным гипнотизёром, писал Mirror и многие российские СМИ ещё в 2014 году.

Однако пользователи Интернета возмутились тем, что такие программы вообще показывают на телевидении. Многие пишут о «дебилизации населения». Другие говорят, что им «стыдно на это даже смотреть».

Ранее исследовали выяснили степень популярности ведущих различных телевизионных ток-шоу и информационных передач на отечественном телевидении. При этом людям не предлагали список фамилий, а просили назвать их самостоятельно. Ранее News.ru писал о том, кто вошёл в этот рейтинг.