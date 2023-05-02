В СПЧ выступили против доплат за продолжительный брак Член СПЧ Киркора назвала необоснованным выбор срока в 20 лет для доплат за продолжительный брак

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Выбор срока совместной жизни в виде 20 лет является необоснованным для доплат за продолжительный брак, считает зампред Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора. Комментируя инициативу «Радио 1», она также отметила, что супруги могут только формально состоять в браке, но при этом не проживать вместе.

А почему не 15 лет? А почему не 25 лет? Это же разовая выплата. Соответственно, возникает очень много вопросов, например, о формальных отношениях, когда штамп в паспорте есть, а семьи и брака уже нет, — пояснила Киркора.

По ее словам, государству необходимо популяризировать семейные ценности и нахождение в браке с одним партнером другими способами. Член СПЧ отметила, что финансовая поддержка для семейных пар, которые состоят в браке 20 лет или более, не является актуальной. При этом такие пары могли бы делиться своим опытом с молодым поколением, считает Киркора. По ее мнению, финансовая поддержка больше актуальна для молодых семей.

Депутаты Госдумы от ЛДПР ранее начали работу над законопроектом, предусматривающим выплаты для супружеских пар за продолжительность брака после 20 лет пребывания в нем. Заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов напомнил, что в ряде регионов уже действуют различные меры поддержки подобных пар.