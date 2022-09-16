В Союзе туриндустрии рассказали, где россияне проведут зимний отдых РСТ: в открытые для России страны зимой отправится только 15% туристов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 80% российских туристов этой зимой будут путешествовать внутри страны, тогда как в открытые для России страны отправится только 15%, рассказал в беседе с «Радио 1» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, горнолыжные туры ежегодно составляют около 30% от всего зимнего туризма. Эксперт также обратил внимание на преимущества отдыха в Подмосковье — в регионе, по мнению специалиста, развита инфраструктура для отдыха, который обойдется дешевле иных путешествий.

Более 80% российских туристов будут путешествовать по стране, остальные 15% отправятся в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Кубу и Венесуэлу. Однако выгоднее всего будет отдохнуть в Подмосковье, — утверждает Барзыкин.

Он отметил, что российских туристов привлекают горнолыжные курорты в Шерегеше, Красной Поляне, Приэльбрусье, Домбае, и в Подмосковье — здесь они также успешно функционируют. Помимо этого, в Московской области есть различные спа-отели с бассейнами и дома отдыха. Также в регионе действуют различные культурно-познавательные туристические программы.

Барзыкин обратил внимание на то, что при планировании путешествия в Подмосковье важно обеспечить себя бронью заранее, так как в регион регулярно съезжается множество туристов, особенно в выходные и праздничные дни.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее рассказал, что Курильские острова в этом году посетили в 2,5 раза чаще, чем в предыдущий период. По его словам, поток туристов увеличился и на Сахалине. Развить туризм в регионе позволила в том числе и программа кешбэка на поездки на Дальний Восток.