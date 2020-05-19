В Совфеде предложили увеличить пособия для уязвимых категорий населения

Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии COVID-19 предложила нарастить объёмы финансовой помощи наиболее уязвимым категориям граждан.
Об этом заявил глава рабочей группы, первый вице-спикер Совфеда Николай Фёдоров,
Сенатор не назвал конкретных цифр и параметров возможного наращивания объёмов госпомощи. Фёдоров отметил, что приоритетные предложения рабочей группы будут направлены на рассмотрение правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики.
Ранее президент России Владимир Путин призвал наладить обратную связь для оценки эффективности оказываемой государством населению помощи, сообщал NEWS.ru.
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