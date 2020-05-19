В Совфеде предложили увеличить пособия для уязвимых категорий населения

https://static.news.ru/photo/03602bce-99db-11ea-acfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии COVID-19 предложила нарастить объёмы финансовой помощи наиболее уязвимым категориям граждан.

Об этом заявил глава рабочей группы, первый вице-спикер Совфеда Николай Фёдоров, передаёт ТАСС. Из всех инициатив, разработанных группой, сенатор выделил предложения по повышению размеров пособий уязвимым слоям населения как в первую очередь требующие дополнительного финансирования из федерального и региональных бюджетов. Фёдоров уточнил, что речь идёт о многодетных семьях, пожилых людях и гражданах, оставшихся без работы «в эти дни».

Сенатор не назвал конкретных цифр и параметров возможного наращивания объёмов госпомощи. Фёдоров отметил, что приоритетные предложения рабочей группы будут направлены на рассмотрение правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики.

Ранее президент России Владимир Путин призвал наладить обратную связь для оценки эффективности оказываемой государством населению помощи, сообщал NEWS.ru.