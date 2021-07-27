В Совфеде ответили на идею сделки Москвы и Анкары по Крыму

Российский сенатор Сергей Цеков прокомментировал слова профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала о возможной сделке по Крыму между Москвой и Анкарой. Он отметил, что её обсуждение возможно пока только в теории. Его слова приводит Lenta.ru.

Разумеется, мы слышим эту позицию, но реагировать и отвечать можно только тогда, когда она исходит от официальных лиц, — пояснил сенатор.

При этом он отметил, что появление темы признания Крыма российским является положительным для Москвы вариантом. По словам Цекова, не следует ждать того, что отношение к статусу Крыма в мире изменится быстро. Это будет происходить постепенно. Пока же мир застрял на непонимании того, что международное право — не только территориальная целостность государств, но и право людей на самоопределение.

К предлагаемому условию сделки — признанию Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), по мнению Цекова, следует относиться осторожно и взвешенно. Такой шаг может привести к ухудшению отношений между Россией и Кипром.

Ранее Унал заявил, что в ответ на признание Россией ТРСК турецкие власти могли бы отказаться от высказываний по поводу принадлежности Крыма Украине, а авиакомпании страны — возобновить прямые рейсы на полуостров. Он также призвал Москву смириться с поставкой Анкарой оружия Киеву. По его словам, для РФ это угрозы не представляет.