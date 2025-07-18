В семье этот завтрак стал самым любимым — быстрые лепешки на кефире с сыром

Сырные лепешки на кефире — это идеальный вариант быстрого и вкусного завтрака. Они получаются хрустящими снаружи с нежной сырной начинкой внутри, которая тянется при каждом надкусывании. Такие лепешки можно приготовить заранее и разогреть утром — они не потеряют своих вкусовых качеств.
Ингредиенты:
- мука — 250 г;
- кефир — 200 мл;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сыр — 150 г;
- зелень — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте сухие ингредиенты, добавьте кефир и масло.
- Замесите тесто, разделите на 6 частей.
- Натрите сыр, смешайте с зеленью.
- Раскатайте лепешки, добавьте начинку, защипните края.
- Обжарьте на сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.
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