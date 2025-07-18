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18 июля 2025 в 05:35

В семье этот завтрак стал самым любимым — быстрые лепешки на кефире с сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные лепешки на кефире — это идеальный вариант быстрого и вкусного завтрака. Они получаются хрустящими снаружи с нежной сырной начинкой внутри, которая тянется при каждом надкусывании. Такие лепешки можно приготовить заранее и разогреть утром — они не потеряют своих вкусовых качеств.

Ингредиенты:

  • мука — 250 г;
  • кефир — 200 мл;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • сыр — 150 г;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте сухие ингредиенты, добавьте кефир и масло.
  2. Замесите тесто, разделите на 6 частей.
  3. Натрите сыр, смешайте с зеленью.
  4. Раскатайте лепешки, добавьте начинку, защипните края.
  5. Обжарьте на сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

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кефир
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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