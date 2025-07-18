В семье этот завтрак стал самым любимым — быстрые лепешки на кефире с сыром

В семье этот завтрак стал самым любимым — быстрые лепешки на кефире с сыром

Сырные лепешки на кефире — это идеальный вариант быстрого и вкусного завтрака. Они получаются хрустящими снаружи с нежной сырной начинкой внутри, которая тянется при каждом надкусывании. Такие лепешки можно приготовить заранее и разогреть утром — они не потеряют своих вкусовых качеств.

Ингредиенты:

мука — 250 г;

кефир — 200 мл;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — 2 ст. л.;

сыр — 150 г;

зелень — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте сухие ингредиенты, добавьте кефир и масло. Замесите тесто, разделите на 6 частей. Натрите сыр, смешайте с зеленью. Раскатайте лепешки, добавьте начинку, защипните края. Обжарьте на сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.

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