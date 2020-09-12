В ряде российских регионов ночная температура опустится ниже нуля

https://static.news.ru/photo/1fea1954-f58d-11ea-baa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В некоторых регионах России ожидаются ночные заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что заметно похолодает в тёплых регионах: Воронежской области и субъектах Приволжского федерального округа.

Наиболее заметно ночная температура понизится в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. Там ожидаются заморозки до −2 градусов, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что синоптики прогнозируют в центральной части России всплеск тепла в первой половине следующей недели, за которым последует аномальное похолодание. Дневные температуры будут ниже +15 градусов, а ночные — около +5.