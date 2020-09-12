Синоптик предупредил о резкой смене погоды в центре РФ

https://static.news.ru/photo/bed6e6f8-f55d-11ea-9a9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе жителей регионов центральной части страны ждёт аномальное похолодание. По его словам, оно последует сразу после «всплеска тепла» в четверг, 17 сентября.

Температура будет около и даже ниже нормы. Такая динамика погоды будет преобладать во всём Центральном федеральном округе, отметил учёный в интервью ТАСС.

Всплеск тепла 17 сентября, когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит действительно холодная погода. Дневные температуры будут заметно ниже 15 градусов, а ночные — около 5 градусов, — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что «всплеск тепла» 17 сентября можно назвать редким явлением. Тёплый воздух придёт с юга, но это не будет антициклоном.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Приморье стало первым регионом России, в котором наступило бабье лето. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он допустил, что в центре страны следующая неделя будет дождливой, а антициклон доберётся туда, возможно, после 22 сентября. Если бабье лето не придёт в Центральную Россию в сентябре, то оно может быть в октябре, хотя и с более низкими температурами.