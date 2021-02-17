Лётчик-космонавт разъяснил сложности ручной стыковки к МКС

https://static.news.ru/photo/1cb6ffa8-713a-11eb-b3e7-96000091f725_660.jpg Фото: Роскосмос/vk.com

Лётчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал про сложности, с которыми сталкивается экипаж космического модуля при ручной стыковке. По его словам, такой способ имеет некоторые преимущества, несмотря на возникающие трудности.

Конечно, экипаж напряжён как струна — на тебе большая ответственность, нужно совместить все достаточно жёсткие параметры. При этом скорость сближения нужно определить на глаз. Бывает так, что экипаж лучше справляется, чем автомат, тратя меньше топлива и времени, — сказал Корниенко в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал проблемы со стыковкой «Прогресса» к МКС. По его словам, видео с камер, которые снимали модуль при его запуске, может помочь разобраться с причиной этой нештатной ситуации.

Корабль с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» был запущен с космодрома Байконур 15 февраля. Его стыковка к модулю «Пирс» планировалась 17 февраля в автоматическом режиме, но за 20 метров до станции произошло отклонение грузовика от оси причаливания, крен составил более 30 градусов.

Как писал NEWS.ru, Центр управления полётами рекомендовал россиянам провести «вручную» стыковку «Прогресса», при этом ЦУП дал рекомендацию выполнить «зависание на дальности 20–30 м». На борту МКС стыковку проводил космонавт Сергей Рыжиков. В результате космонавты успешно провели процесс телеоператорной стыковки.