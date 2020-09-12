В РПЦ допустили возможность превращения Мавзолея Ленина в церковь

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На месте Мавзолея Ленина возможно размещение религиозного объекта. Об этом заявил глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ Леонид Калинин.

Если в ходе проектирования возникнет какой-то церковный проект превращения Мавзолея в церковь или часовню, то это станет вопросом нашей компетенции, — сказал он в эфире радио «Говорит Москва».

При этом Калинин отметил, что Мавзолей не является церковным сооружением и усомнился в его переделке во что-то подобное.

Я думаю, что вряд ли нам придётся этим заниматься, — отметил он.

Накануне стали известно, что конкурс на ре-использование Мавзолея объявил Союз архитекторов России. Заявки от участников, которыми могут быть как профессиональные архитекторы, так и простые граждане, принимаются до 19 октября. Победители будут объявлены 13 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что своё мнение по поводу Мавзолея высказал музыкант Андрей Макаревич. По его словам, из здания необходимо вынести тело Ленина, а Мавзолей больше никак не использовать, поскольку он сам по себе является достойным архитектурным сооружением.