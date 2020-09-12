Макаревич: Мавзолей должен просто стоять

https://static.news.ru/photo/566ed4fa-f5ca-11ea-a543-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаревич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Андрей Макаревич высказался против проведения конкурса по использованию Мавзолея Ленина. При этом он сравнил сооружение с древнегреческим Парфеноном и собором Василия Блаженного.

По мнению артиста, Мавзолей сам по себе является достойным архитектурным сооружением. Оттуда следует вынести тело Ленина, а само здание использовать никак не нужно.

Мы ведь никак не используем Парфенон, например. Мавзолей должен просто стоять — точно так же, как стоит Василий Блаженный [собор] например. Не нужно делать ничего дополнительно, — цитирует музыканта URA.RU.

Накануне стали известно, что конкурс на ре-использование Мавзолея объявил Союз архитекторов России. Предполагается, что он может стать филиалом Музея русской архитектуры, который находится на улице Воздвиженка в Москве. Заявки от участников, которыми могут быть как профессиональные архитекторы, так и простые граждане, принимаются до 19 октября. Победители будут объявлены 13 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что партия «Коммунисты России» назвала конкурс экстремистским. Там считают, что изменение статуса Мавзолея может привести к массовым народным волнения. Коммунисты направили в Генпрокуратуру РФ требование о лишении Союза архитекторов регистрации.