В Ростуризме разъяснили процесс оплаты обсервации в отелях Турции

https://static.news.ru/photo/74f02b3e-d4d9-11ea-9e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

В Турции крупнейшие отели в соответствии со специальным регламентом предусмотрели блоки номеров для размещения туристов на случай их заражения COVID-19, сообщил председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

В отелях поменьше это несколько номеров, но они все отдельно расположены. Плюс там предусмотрено соответствующее обслуживание, чтобы люди не посещали общих мест, — пояснил он в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Давыденко, все открытые для постояльцев отели Турции уже получили соответствующие сертификаты безопасности. Если турист заболеет коронавирусом, его обязательно поместят в стационар. При этом находившихся с ним отдыхающих отправят в двухнедельную обсервацию.

Председатель общественного совета Ростуризма также отметил, что зачастую путёвки приобретаются туристами на семь дней, однако если отель оплачен, то вероятная обсервация уже вошла в стоимость отдыха. Это объясняется тем, что отель при продаже номеров туроператору закладывает номерной фонд под обсервацию в стоимость остальных номеров.

В то же время без оплаты размещения в отеле туристу, направленному на обсервацию, придётся за неё заплатить.

Что касается его возврата домой, билет и всё остальное, то это он уже тоже оплатил. Туроператор будет переносить билеты, или это будет покрываться страховой компанией в случае если человек заболел, — заключил Давыденко.

Россия начала с 1 августа постепенно возобновлять международное авиасообщение. Так, разрешены полёты в Абхазию, Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию. Рейсы выполняются из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее NEWS.ru писал, что пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями, стоит отказаться от путешествий из-за коронавируса. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.