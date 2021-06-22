В российском лагере детей накормили жуками и личинками

В детском лагере в Анапе детей кормят личинками и жуками, утверждают родители, которые отправили своих детей туда. Как пишет Е1, в лагере «Жемчужина России» у целых отрядов рвота и больные животы: детей якобы кормят сырыми котлетами и едой с личинками.

Кормят ужасно просто: в еде черви. Вчера давали на ужин бургеры с сырыми котлетами. Вечером сыну было плохо. На звонки руководство не отвечает уже. Ребенок питается печеньем из магазина на территории лагеря, — рассказала мама одного из мальчиков.

В соцсетях и Telegram-каналах появились фото из лагеря.

Дети говорят, что объявили голодовку в знак протеста из-за такого рациона. Живность находят и в колбасе, и в рыбе, и в мясе. Руководство учреждения обвиняет детей во лжи.

Руководство санатория нас, родителей, не хочет слушать: у них одни отговорки. Якобы дети наши выдумывают всё, — рассказала ещё одна родительница.

В итоге и её 13-летняя дочь, и другие дети сидят голодными, потому что не хотят экспериментировать с опасной едой.

Ранее стало известно, что россияне с 15 июня могут оформлять заявки на возврат 50% стоимости путёвки в детские лагеря. Речь идёт о поездках, которые были куплены с 25 мая, до старта программы детского туристического кешбэка.