В России запретили продажу смартфонов Samsung из-за приложения

Арбитражный суд Москвы при рассмотрении спора о патентных правах запретил компании Samsung Electronics и её российской «дочке» продажи 61 модели смартфонов, в том числе и новейший Samsung Galaxy Z Flip. Всё дело в системе электронных платежей Samsung Pay. Об этом пишет РИА Новости.

Швейцарская компания Sqwin SA выступила против использования платёжного сервиса в РФ. По версии компании, сервис нарушает её право на защищённое российским патентом изобретение «Система электронных платежей». Ещё в августе корейскому производителю запретили продавать устройства с таким приложением, однако конкретные модели прописаны не были.

Теперь новое решение суда содержит перечень моделей. В него попали смартфоны, выпускаемые с 2017 года. В них «при функционировании (эксплуатации) в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».

Эксперт по цифровой технике, главный редактор vilianov.com Сергей Вильянов считает, что для российских пользователей не будет никаких последствий этого решения, поскольку Samsung просто выпустит для этих моделей смартфонов обновление и заблокирует функцию Samsung Pay.

Это программная функция, просто она будет заблокирована. Samsung Pay в России работал не всегда, перестанет работать, ну будут Google Pay пользоваться, — пояснил специалист в разговоре с NEWS.ru.

Ранее специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин заявил, что если Sаmsung не сможет обжаловать решение о запрете своей платёжной системы в России, то компании придётся её блокировать, иначе в дело вступит Роскомнадзор.