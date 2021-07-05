В России за сутки заразились коронавирусом 24 353 человека

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За минувшие сутки в России выявлены 24 353 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 5,6 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц по выздоровлении выписаны 14 540 пациентов. Общее количество выздоровевших превышает 5 млн человек.

За 24 часа зафиксировано 654 летальных исхода. За всё время пандемии жертвами коронавируса в России стали 138 579 человек.

Лидером по уровню заболеваемости остаётся Москва. В столице за сутки выявлено 6557 новых случаев заражения, скончались 106 человек. Нулевой прирост заразившихся и умерших зафиксирован только в Чукотском автономном округе.

Максимум новых случаев COVID-19 за период с середины января был выявлен в России 4 июля — 25 142, антирекорд по смертности составил 697 летальных исходов.