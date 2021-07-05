В России выявили максимум новых случаев COVID-19 с января

В России выявили 25 142 новых случая COVID-19. Это максимум с 2 января этого года. Прирост числа заболевших составил 0,45%. За прошедшие сутки от заболевания умерли 663 человека. Полностью выздоровели — 15 484.

За всё время пандемии в России отмечен 5 610 941 заражённый, из них выздоровел 5 068 901 человек, 137 925 скончались, передаёт портал стопкоронавирус.рф. При этом доля выписавшихся пациентов снизилась до отметки в 90,2%. Летальность осталась на уровне 2,46%.

В Москве выявили 7624 новых случая COVID-19. За сутки умерло 111 граждан, с начала пандемии скончались 22 895 москвичей. В столице выздоровели 5747 пациентов за последний день. За всё время пандемии в городе выписались из больниц после коронавируса 1 182 540 человек.

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников развеял миф, что в результате вакцинации может возникнуть усиление вирусной инфекции на фоне образования антител.

Также на Украине рассказали об умершем после прививки Pfizer. Украинец, умерший в больнице спустя несколько часов после вакцинации от коронавирусной инфекции, не имел хронических заболеваний.