На Украине рассказали об умершем после прививки Pfizer

Украинец, умерший в больнице спустя несколько часов после вакцинации от коронавирусной инфекции, не имел хронических заболеваний. Об этом заявили в пресс-службе департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации.

47-летний мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности, которая произошла на фоне ишемической болезни сердца. Врачи не зафиксировали у пациента признаков тромбоза, шока или анафилаксии. Расследование смерти пациента продолжается.

Ранее в США 13-летний подросток умер во сне спустя некоторое время после введения второго укола вакцины Pfizer. Он получил дозу препарата 13 июня. У подростка возникли поствакцинальные эффекты — слабость, боль в животе и жар, однако близкие не придали этому значения. Расследование смерти ребёнка продолжаются.

Консультативный комитет Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ранее сообщил о вероятной связи между вакцинами Pfizer и Moderna против COVID-19 и риском миокардита — воспаления сердца — у молодых людей. Уточняется, что родителям скончавшегося подростка сообщили в больнице об увеличении его сердца на момент смерти.