В России за сутки выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7558ef6c-f7f1-11ea-9448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России за прошедшие 24 часа медицинские специалисты выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 16 сентября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Новые случаи заражения были зарегистрированы в 84 регионах страны. В оперштабе отметили, что у 1309 (23,1%) выявленных за сутки заболевших недуг проходит без клинических симптомов.

На данный момент с начала пандемии в России коронавирусом заразились в общей сложности 1 079 519 человек в 85 регионах страны.

По информации от оперштаба, за последние 24 часа в РФ от COVID-19 скончались 132 россиянина. Всего на сегодняшний день жертвами коронавируса стали 18 917 жителей страны.

Кроме того, за прошедшие сутки из российских больниц по выздоровлении были выписаны 5809 россиян с ранее диагностированным заражением COVID-19. Всего в РФ заболевание смогли перебороть 890 114 человек.

Как передавал NEWS.ru, московские медики за последние 24 часа диагностировали коронавирус ещё у 750 человек. Общее число выявленных случаев достигло 273 273.