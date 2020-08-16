В России за сутки скончались от коронавируса 68 человек

https://static.news.ru/photo/7d7f229a-df93-11ea-abcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами COVID-19 в России за минувшие сутки стали 68 человек. Всего за время пандемии скончались 15,6 тысячи пациентов.

За 24 часа зафиксировано 4969 новых случаев заболевания. Общее количество заразившихся на сегодняшний день составляет 922,8 тысячи человек.

Число выздоровевших возросло до 732,9 тысячи человек. Из них 3557 были выписаны из больниц за последние сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия по-прежнему занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Лидируют США, где насчитывается свыше 5,3 млн заразившихся. На втором и третьем местах — Бразилия (3,3 млн) и Индия (2,5 млн) соответственно. Также в первой десятке стран — ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.

Всего пандемией охвачены более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 21,4 млн человек. Жертвами инфекции во всём мире стали более 771 тысячи человек, выздоровели 13,4 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнётся через семь – десять дней. Он будет проводиться в Подмосковье при участии нескольких десятков тысяч добровольцев.