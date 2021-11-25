В России за сутки от COVID-19 вылечилось максимальное число человек

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции вылечились 38 450 человек, это максимальный показатель с начала пандемии. Скончались 1238 пациентов. Количество заражений за 24 часа составило 33 796 случаев, это на 238 случаев больше, чем днём ранее, когда был достигнут минимальный уровень с 16 октября. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве по состоянию на утро 25 ноября заболели 3349 человек, это на 816 человек больше, чем накануне. Всего в столице официально зарегистрировано 1 930 050 случаев заражения и 33 727 смертей. В Московской области за сутки коронавирус выявили у 1483 человек.

С начала пандемии число зарегистрированных заражений COVID-19 в стране достигло 9 468 189, выздоровели 8 164 826 человек, скончались 269 057.

По данным оперштаба, доля выписанных пациентов выросла до 86,2% от общего числа заразившихся. Относительный показатель прироста числа заражений достиг 0,36%. Условная летальность инфекции сохранилась на уровне 2,84%.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что четвёртая волна коронавируса в России пока не идёт на спад, но выходит на стабильное плато. По его мнению, к таком результату привели темпы вакцинации населения. По данным Позднякова, о выходе на плато косвенно свидетельствует количество выявленных случаев, а не уровень смертности. При этом он отметил, что в настоящее время бьются все рекорды по летальным исходам.