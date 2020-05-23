В России за стуки выявили 8599 заболевших коронавирусом

Российские врачи за минувшие сутки выявили 8599 случаев заражения коронавирусом нового типа в 84 регионах.
Согласно последним данным, 3777 человек из новых заболевших были контактными лицами без клинических проявлений болезни.
Всего в стране на сегодняшний день зафиксирован 344 481 случай заболевания в 85 регионах.
Ранее NEWS.ru писал, что ещё 5363 человека выписали по выздоровлении после лечения коронавирусной инфекции в России. Всего в стране число вылечившихся пациентов увеличилось до 113 299 человек.
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