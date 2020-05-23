В России за стуки выявили 8599 заболевших коронавирусом

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Ещё 5363 человека выписали по выздоровлении после лечения коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Больше всего человек было выписано в Москве (2427), Московской области (357) и Санкт-Петербурге (328). В Дагестане вылечились 265 человек, в Нижегородской области — 141. Всего в стране число выздоровевших от...