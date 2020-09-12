В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/6efba336-f598-11ea-9392-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики зафиксировали 5449 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Наибольшее число инфицированных пришлось на Москву (650), Санкт-Петербург (206) и Подмосковье (166).

Всего в столице число заболевших COVID-19 составило 271 097 человек, умерли 4982, из них 14 — за последние сутки.

Общее число заражённых с начала пандемии составило 1 062 811 человек, из них сейчас продолжают болеть 168 008 человек. Всего выздоровели 876 225 пациентов, скончались 18 578 человек.

Такие данные на утро 13 сентября приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников объяснил свой призыв радоваться увеличению числа заразившихся коронавирусом. По словам ведущего, даже его «резанули подобные заголовки», так как дальше них люди не могут прочитать. Мясников рассказал, что, распространяясь, коронавирус будет давать людям стадный иммунитет, а сам станет постепенно выдыхаться, теряя вирулентность: когда «питательная среда» для COVID-19 сожмётся до 40–50% населения планеты, он заглохнет сам, сообщал NEWS.ru.

Медик добавил, что, по его мнению, в действительности COVID-19 в бессимптомной или лёгкой форме уже переболели 20 миллионов жителей России. Однако, полагает специалист, для формирования коллективного иммунитета понадобится ещё не менее двух лет.