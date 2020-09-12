Мясников: одной вакцинацией трудно достичь стадного иммунитета от COVID-19

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Главный врач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников объяснил свой призыв радоваться увеличению числа заразившихся коронавирусом.

По словам ведущего, даже его «резанули подобные заголовки», так как дальше них люди не могут прочитать. Мясников рассказал, что, распространяясь, коронавирус будет давать людям стадный иммунитет, а сам станет постепенно выдыхаться, теряя вирулентность: когда «питательная среда» для COVID-19 сожмётся до 40-50% населения планеты, он заглохнет сам.

Двигаясь с двух концов — естественное распространение вируса и вакцинация — достигнем цели. Но не так быстро, как многие думают, — цитирует РИА Новости эксперта.

Он подчеркнул, что одной вакцинацией очень трудно достичь коллективного иммунитета, потому что разработать вакцину — самое простое, однако произвести, доставить и убедить миллиарды людей сделать прививку значительно труднее.

Как нам COVID-19 хорошо показал, за пограничными столбами отсидеться не удастся. Поэтому подобная вакцинация планеты займёт точно не один год, — считает врач.

Ранее Мясников заявил, что рост числа заразившихся коронавирусом должен не пугать, а радовать, ведь чем больше бессимптомных носителей коронавируса и заболевших в лёгкой форме, тем быстрее будет достигнут порог «стадного популяционного иммунитета».

Медик добавил, что, по его мнению, в действительности COVID-19 в бессимптомной или лёгкой форме уже переболели 20 миллионов жителей России. Однако, полагает специалист, на формирование коллективного иммунитета понадобится ещё не менее двух лет.

В России за последние сутки, по данным на 12 сентября, выявили 5488 новых случаев коронавируса в 85 субъектах. Из них 1229 человек (22,4%) переносят недуг без проявления клинических симптомов. Всего в РФ за всё время пандемии зафиксировано 1 057 362 заболевших.

За минувшие 24 часа зарегистрировано 119 смертей от COVID-19. Общее число жертв заболевания в РФ составляет 18 484 человека. По данным на утро 12 сентября, в РФ 165 343 человека продолжают лечение от инфекции, выздоровело 873 535, из них 5428 за последние сутки, писал NEWS.ru.