В России выявили второй случай заражения «кракеном»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России выявлен второй случай заражения вариантом коронавируса «кракен», сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. Пациент переносит инфекцию в легкой форме. По данным ТАСС, материал для секвенирования был получен из Республики Тыва.

Второй случай заражения подвариантом коронавируса «кракен» выявлен в России. Заболевший переносит инфекцию в легкой форме, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что «кракен» способен эффективно уклоняться от иммунной защиты, однако его активное распространение маловероятно.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков высказал предположение, что существующие вакцины от коронавируса могут оказаться бесполезны в борьбе с «кракеном». Он пояснил, что для понимания того, насколько действенны могут быть препараты, необходимо время.

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян не бояться нового подвида коронавирусной инфекции. По ее словам, появление «кракена» не вызывает тревоги у врачей, поскольку болезнь в большинстве случаев протекает как ОРЗ.