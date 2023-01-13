«Протекает легко»: Малышева уверила в легком течении «кракена» Малышева заявила о легком течении «кракена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Новый подвид «омикрон»-штамма «кракен» не станет дополнительной угрозой, рассказала ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. В беседе со СМИ она отметила, что сильно переживать из-за нового подвида коронавирусной инфекции не стоит. По словам терапевта, врачи-клиницисты не испытывают тревоги по поводу «кракена».

К счастью, болезнь протекает легко, как ОРЗ. Еще раз повторю, что никакой дополнительной угрозы новая разновидность «омикрона» не принесла. Сейчас гораздо страшнее вирусы гриппа, — рассказала Малышева.

Телеведущая объяснила, что несмотря на быстрое распространение вируса, повышенной смертности новый подвид «омикрона» не вызывает. Она отметила, что вирус может быть опасен для нескольких групп людей — для пожилых, людей с хроническими заболеваниями, лишним весом, онкологией и слабым иммунитетом. Вместо того чтобы волноваться о «кракене», Малышева призывается привиться от гриппа, чтобы защитить свой организм.

В России 12 января сообщили о первом случае заражения «кракеном». Новый подвид «омикрона» обнаружили у пациентки в Пензенской области. Заболевание у женщины было зафиксировано еще 27 декабря 2022 года.

Ранее специалисты центра Гамалеи начали работу над новой вакциной, которая будет действенной против новых штаммов коронавирусной инфекции. Директор центра Александр Гинцбург отметил, что пока неизвестно, насколько быстро будет распространяться новый подвид, но приступить к созданию вакцины стоит уже сейчас.