В России выявили минимальный прирост заражений COVID-19 с 14 сентября

В России за минувшие сутки выявлены 18 233 новых случая заражения коронавирусом. Этот показатель является минимальным с 14 сентября. Общее число заболевших россиян с начала пандемии превышает 10,5 млн человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Число выздоровевших за сутки составило 26 976 человек. Всего за время пандемии с болезнью справились более 9,5 млн россиян.

Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 811 человек. Всего от коронавируса в России умерли 310 518 человек.

В Москве зафиксированы 1824 новых случая COVID-19 за сутки. Из больниц по выздоровлении выписаны 2232 человека, 69 скончались.

Столица сохраняет лидерство по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса в России. В тройку регионов с наименьшими темпами прироста заражений за сутки входят Чукотский автономный округ, республики Тува и Калмыкия.

Ранее врач-терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов предупредил, что после новогодних праздников в России возможен подъём заболеваемости коронавирусом. По его словам, рост числа заражений будет обусловлен большим количеством социальных контактов в праздничный период, низким процентом вакцинированных россиян и нежеланием граждан носить маски.